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Средний сын Диего Симеоне подписал контракт с «Хересом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Джанлука Симеоне, средний сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, подписал контракт с «Хересом». 23-летний форвард заключил контракт на один год, сообщает сайт команды.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Ибицу», в составе которой забил 4 гола в 33 матчах.

Напомним, что старший сын Диего — Джованни Симеоне — успешно выступает в Италии. Этим летом права на игрока выкупила «Верона».

Младший сын тренера — Джулиано — занимается в академии «Атлетико».

Диего Симеоне
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