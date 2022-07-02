Средний сын Диего Симеоне подписал контракт с «Хересом»

Джанлука Симеоне, средний сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, подписал контракт с «Хересом». 23-летний форвард заключил контракт на один год, сообщает сайт команды.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Ибицу», в составе которой забил 4 гола в 33 матчах.

Напомним, что старший сын Диего — Джованни Симеоне — успешно выступает в Италии. Этим летом права на игрока выкупила «Верона».

Младший сын тренера — Джулиано — занимается в академии «Атлетико».