Спортивный директор «Осасуны» продлил контракт с клубом до 2026 года
16:40
Спортивный директор «Осасуны» Браулио Васкес продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года, сообщает сайт команды.
Аналогичный договор заключил технический директор клуба Хосе Антонио Прието.
В 15 матчах нынешнего сезона чемпионата Испании «Осасуна» набрала 20 очков. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице.
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