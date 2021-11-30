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Спортивный директор «Осасуны» продлил контракт с клубом до 2026 года

16:40
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Спортивный директор «Осасуны» Браулио Васкес продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года, сообщает сайт команды.

Аналогичный договор заключил технический директор клуба Хосе Антонио Прието.

В 15 матчах нынешнего сезона чемпионата Испании «Осасуна» набрала 20 очков. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

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Иван Шитик все материалы автора

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