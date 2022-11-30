Спортивный директор «Барселоны» заявил, что в январе клуб не может регистрировать новых игроков

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф заявил, что испанский клуб столкнулся с серьезными проблемами, которые повлияют на трансферную кампанию.

«В январе мы не сможем регистрировать новых игроков. Многое изменилось, и проблема с финансовым fair-play стала более сложной», — приводит слова Кройффа EsportsRAC1.

Ранее президент «Барсы» Жоан Лапорта заявлял, что клуб планирует провести активную работу во время зимнего трансферного окна.

«Барселона» лидирует в ла лиге, опережая мадридский «Реал» на два очка.