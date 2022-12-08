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Сегодня, 01:09

Спортивный директор «Барселоны» Кройфф сомневается, что клубу удастся купить зимой игроков

Евгений Козинов
Корреспондент
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Йорди Кройфф.
Фото Global Look Press

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф признал, что у клуба сложная ситуация из-за финансового фэйр-плей.

«Думаю, президент клуба уже ясно дал понять, что мы находимся в сложной, почти безвыходной ситуации из-за финансового фэйр-плей, поэтому говорить о новичках сейчас не имеет смысла. До трансферного окна остался месяц и получится ли что-то сделать или нет, будет видно со временем.

Дело не в пессимизме или оптимизме, а в реализме. Если не получится, будем играть еми, кто у нас есть. 17 игроков чемпионата мира в составе «Барселоны» означает, что у нас конкурентоспособный состав. Конечно, в футболе всегда хотят совершенствоваться, и у нас есть идеи, как сделать это, но если не получится, давайте бороться. В лиге мы на хороших позициях, и я надеюсь, что мы сможем продолжить его во второй части сезона», — цитирует Mundo Deportivo Кройффа.

После 14 матчей «Барселона» лидирует в турнирной таблице ла лиги, набрав 37 очков.

Футбол
ФК Барселона
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 12 1 6
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