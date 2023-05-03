Спортивный директор «Барселоны» Алемани выступил против возвращения Месси

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани против возвращения Лионеля Месси в каталонский клуб из «ПСЖ». Функционер летом покинет свой пост и займет аналогичную должность в «Астон Вилле».

По информации журналиста Тони Хуанмарти, руководитель «сине-гранатовых» не поддержал идею перехода Месси летом 2023 года. Однако президент «Барсы» Жоан Лапорта и главный тренер Хави Эрнандес намерены вернуть аргентинца в команду.

Месси в конце сезона скорее всего станет свободным агентом, однако пока неизвестно, сможет ли «Барселона» позволить себе возвращение аргентинца.