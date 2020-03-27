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Спортивный директор «Атлетико» выступил за отмену летнего трансферного окна

20:13
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Спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта предложил отменить летнее трансферное окно в связи с пандемией коронавируса, из-за которой практические все европейские чемпионаты взяли паузу.

— Мне кажется, что летнее трансферное окно можно отменить, так как концовка чемпионатов может пройти в это же время, — приводит слова функционера El Mundo Deportivo. — Я предлагаю, чтобы все клубы остались в нынешних составах до января, когда окно вновь будет открыто.

Благодаря этому у клубов появилось бы время разобраться со своими финансовыми проблемами и прочими инвестициями. Но сначала нужно понять, когда можно будет безопасно возобновить сезон.

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