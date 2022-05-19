Директор «Атлетико»: «Годы больших подписаний закончились»

В «Атлетико» рассказали, что этим летом клуб не будет приобретать дорогостоящих игроков

Спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта рассказал, что этим летом клуб не будет делать дорогостоящих покупок.

«Годы больших подписаний прошли. Сейчас важно продолжать работу с теми игроками, которые есть и которые могут расти. Придется подождать, пока рынок не станет более открытым», — цитирует Берту Calciomercato.

Ранее «Атлетико» покинули защитник Киран Триппьер. Летом уйдут Луис Суарес и Эктор Эррера. Клуб занимает третье место в ла лиге за тур до окончания чемпионата.