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Спортивный департамент «Барселоны» ведет работу над организацией трансфера Холлана

10:49
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«Барселона» изучила возможность приобретения нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает SER Catalunya.

По информации источника, спортивный департамент каталонского клуба ведет работу над организацией трансфера.

Главным препятствием в возможной сделке является финансовый фейр-плей.

В контракте Холлана с дортмундским клубом прописаны отступные в размере 75 миллионов евро. Также в качестве комиссии 40 миллионов евро хочет получить агент нападающего Мино Райола и 20 миллионов евро — его отец Альф-Инге Холанн.

В «Барселоне» считают, что подписать игрока будет очень сложно. Несмотря на это, клуб предпримет такую попытку.

В нынешнем сезоне Холанн забил 14 мячей и отдал три результативные передачи в 11 матчах за «Боруссию».

Дополнительная информация:

https://cadenaser.com/ser/2021/11/29/deportes/1638193446_616830.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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