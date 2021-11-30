Спортивный департамент «Барселоны» ведет работу над организацией трансфера Холлана

«Барселона» изучила возможность приобретения нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает SER Catalunya.

По информации источника, спортивный департамент каталонского клуба ведет работу над организацией трансфера.

Главным препятствием в возможной сделке является финансовый фейр-плей.

В контракте Холлана с дортмундским клубом прописаны отступные в размере 75 миллионов евро. Также в качестве комиссии 40 миллионов евро хочет получить агент нападающего Мино Райола и 20 миллионов евро — его отец Альф-Инге Холанн.

В «Барселоне» считают, что подписать игрока будет очень сложно. Несмотря на это, клуб предпримет такую попытку.

В нынешнем сезоне Холанн забил 14 мячей и отдал три результативные передачи в 11 матчах за «Боруссию».