«Спортинг» вышел на матч без вратаря и еще двух игроков. Арбитр ФИФА этого не заметил

Арбитр ФИФА Хосе Луис Мунуэра Монтеро перед началом второго тайма матча 1/8 финала Кубка Испании «Спортинг» Хихон — «Валенсия» (0:4) потерял концентрацию и начал игру, когда у хозяев отсутствовали вратарь Диего Мариньо и еще два полевых футболиста.

Ситуация в матче чемпионата Испании.

Прошло несколько секунд — и только после этого судья опомнился, возможно, получив подсказку от кого-то из ассистентов, остановил встречу, принес извинения болельщикам, показав соответствующий жест, дождался, пока голкипер и его партнеры выбегут на поле, и только после этого дал сигнал на повторный начальный удар.