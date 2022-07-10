«Спортинг» хочет подписать Пьянича за 10 миллионов евро

«Спортинг» интересуется полузащитником «Барселоны» Миралемом Пьяничем, сообщает AS.

По данным источника, португальский клуб готов предложить 10 миллионов евро за 50 процентов прав на 32-летнего боснийца.

В прошлом сезоне Пьянич выступал за «Бешикташ» на правах аренды, на его счету 4 результативных передачи в 26 матчах за турецкую команду.