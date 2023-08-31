Спортдир «Реал Сосьедад» — о Захаряне: «Как только появилась возможность, мы сделали все, чтобы он перешел к нам»

Спортивный директор «Реал Сосьедад» Роберто Олабе в интервью журналисту Нобелю Арустамяну ответил на вопрос о переходе полузащитника Арсена Захаряна в клуб.

— Роберто, откуда такая любовь клуба к Захаряну? Вы его хотели каждый час этих переговоров.

— Во-первых, мы исходили из того, что знаем, какими могут быть футболисты из России. Я играл вместе с Валерием Карпиным, я еще его тренировал, как и Дмитрия Хохлова. Так что мы понимаем, что у российских футболистов особенный талант. Поэтому мы следили за чемпионатом России. Этим занимался Эрик Бретос, главный скаут «Реал Сосьедад». И особенное внимание мы уделяли молодым футболистам. У нас вообще не было сомнений, что Арсен — выдающийся атакующий центральный полузащитник. Мы за ним очень долго следили, уже давно поняли, что он особенный, и что приобрести его будет непросто, потому что это экстраординарный игрок. И как только у нас появилась возможность, мы сделали все, чтобы он перешел к нам. Что и случилось.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.