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Sport.es: «Реал» рассматривает Нико Уильямса как замену Винисиусу в случае его ухода из клуба

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Реал» рассматривает Нико Уильямса, вингера «Атлетика», как приоритетный вариант на случай ухода из клуба Винисиуса Жуниора, который интересует команды из Саудовской Аравии, сообщает Sport.es.

На данный момент переговоры о продлении контракта бразильского футболиста до 2030 года не продвинулись. Винисиус стремится стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала», однако президент клуба Флорентино Перес не хочет нарушать баланс зарплат.

В прошлом сезоне Винисиус сыграл в 52 матчах во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 18 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 170 миллионов евро.

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Винисиус Жуниор
Нико Уильямс
ФК Атлетико
ФК Реал
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Винисиус пообещал болельщикам «Реала» завоевать требл в следующем сезоне

«Мирандес» обыграл «Реал Овьедо» в первом стыковом матче за выход в ла лигу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 9 0 0 39-9 27
2
 Атлетико 9 7 1 1 19-8 22
3
 Реал 9 7 0 2 23-9 21
4
 Бетис 9 6 1 2 16-14 19
5
 Реал Сосьедад 9 5 1 3 17-17 16
6
 Севилья 9 4 2 3 14-16 14
7
 Алавес 9 3 2 4 13-10 11
8
 Сельта 9 2 5 2 10-7 11
9
 Депортиво 9 2 5 2 13-12 11
10
 Осасуна 9 3 2 4 10-18 11
11
 Атлетик 7 2 3 2 7-6 9
12
 Вильярреал 9 2 3 4 13-13 9
13
 Р. Вальекано 8 2 3 3 12-17 9
14
 Хетафе 9 2 3 4 5-11 9
15
 Эспаньол 9 2 2 5 11-12 8
16
 Расинг 9 2 2 5 13-25 8
17
 Леванте 8 1 4 3 12-16 7
18
 Эльче 9 1 4 4 11-17 7
19
 Валенсия 9 1 3 5 6-15 6
20
 Малага 9 0 4 5 6-18 4
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38 тур
3.09 22:00 Реал Сосьедад – Сельта 0 : 0
15.09 20:00 Р. Вальекано – Эспаньол 2 : 1
15.09 21:00 Алавес – Валенсия 0 : 1
15.09 22:30 Эльче – Реал 2 : 3
16.09 20:00 Атлетико – Осасуна 4 : 0
16.09 20:00 Депортиво – Севилья 0 : 1
16.09 22:30 Барселона – Расинг 7 : 2
17.09 20:00 Бетис – Хетафе 1 : 0
17.09 22:30 Малага – Вильярреал 1 : 3
21.10 21:00 Леванте – Атлетик - : -
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Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 9
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 8
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 4
И К Ж
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 6 1 3
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 8 1 3
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
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