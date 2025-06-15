Sport.es: «Реал» рассматривает Нико Уильямса как замену Винисиусу в случае его ухода из клуба

«Реал» рассматривает Нико Уильямса, вингера «Атлетика», как приоритетный вариант на случай ухода из клуба Винисиуса Жуниора, который интересует команды из Саудовской Аравии, сообщает Sport.es.

На данный момент переговоры о продлении контракта бразильского футболиста до 2030 года не продвинулись. Винисиус стремится стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала», однако президент клуба Флорентино Перес не хочет нарушать баланс зарплат.

В прошлом сезоне Винисиус сыграл в 52 матчах во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 18 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 170 миллионов евро.