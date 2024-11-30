Sport.es: Мадридский «Реал» обратится к помощи Зидана для преодоления кризиса Мбаппе
В мадридском «Реале» намерены попросить бывшего главного тренера команды Зинедина Зидана помочь нападающему Килиану Мбаппе преодолеть игровой кризис.
Как утверждает испанское издание Sport, экс-капитан сборной Франции имеет значительное влияние на своего соотечественника и регулярно общается с ним. Также Зидан принимал участие в оформлении трансфера Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский клуб.
Ранее «сливочные» привлекали бывшего тренера для работы с другим игроком — экс-форвардом команды Каримом Бензема.
Зидан возглавлял команду с 2016 по 2018, а также с 2019 по 2021 год. В качестве игрока француз выступал за «королевский клуб» с 2001 по 2006 год.
Мбаппе перешел в «Реал» перед началом текущего сезона. На счету 25-летнего игрока 8 голов и 2 голевые передачи в 17 матчах за клуб во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|14
|11
|1
|2
|42-14
|34
|
2
|Реал
|13
|9
|3
|1
|28-11
|30
|
3
|Атлетико
|14
|8
|5
|1
|21-8
|29
|
4
|Вильярреал
|13
|7
|4
|2
|25-21
|25
|
5
|Мальорка
|15
|7
|3
|5
|15-13
|24
|
6
|Атлетик
|14
|6
|5
|3
|20-13
|23
|
7
|Осасуна
|14
|6
|4
|4
|19-22
|22
|
8
|Жирона
|14
|6
|3
|5
|20-18
|21
|
9
|Бетис
|14
|5
|5
|4
|16-16
|20
|
10
|Р. Сосьедад
|14
|5
|3
|6
|11-11
|18
|
11
|Сельта
|14
|5
|3
|6
|22-24
|18
|
12
|Севилья
|14
|5
|3
|6
|13-18
|18
|
13
|Р. Вальекано
|13
|4
|4
|5
|13-14
|16
|
14
|Леганес
|14
|3
|5
|6
|13-19
|14
|
15
|Хетафе
|14
|2
|7
|5
|10-11
|13
|
16
|Алавес
|14
|4
|1
|9
|15-24
|13
|
17
|Лас-Пальмас
|14
|3
|3
|8
|18-25
|12
|
18
|Валенсия
|13
|2
|4
|7
|13-21
|10
|
19
|Эспаньол
|13
|3
|1
|9
|12-26
|10
|
20
|Вальядолид
|14
|2
|3
|9
|10-27
|9
|29.11
|23:00
|
Мальорка – Валенсия
|2 : 1
|30.11
|16:00
|
Барселона – Лас-Пальмас
|- : -
|30.11
|18:15
|
Алавес – Леганес
|- : -
|30.11
|20:30
|
Эспаньол – Сельта
|- : -
|30.11
|23:00
|
Вальядолид – Атлетико
|- : -
|1.12
|16:00
|
Вильярреал – Жирона
|- : -
|1.12
|18:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|1.12
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|1.12
|23:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|2.12
|23:00
|
Севилья – Осасуна
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|
|
Рафинья
Барселона
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|11
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|12
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|12
|1
|4