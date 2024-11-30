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Сегодня, 14:10

Sport.es: Мадридский «Реал» обратится к помощи Зидана для преодоления кризиса Мбаппе

Владислав Маслов
Корреспондент
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В мадридском «Реале» намерены попросить бывшего главного тренера команды Зинедина Зидана помочь нападающему Килиану Мбаппе преодолеть игровой кризис.

Как утверждает испанское издание Sport, экс-капитан сборной Франции имеет значительное влияние на своего соотечественника и регулярно общается с ним. Также Зидан принимал участие в оформлении трансфера Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский клуб.

Ранее «сливочные» привлекали бывшего тренера для работы с другим игроком — экс-форвардом команды Каримом Бензема.

Зидан возглавлял команду с 2016 по 2018, а также с 2019 по 2021 год. В качестве игрока француз выступал за «королевский клуб» с 2001 по 2006 год.

Мбаппе перешел в «Реал» перед началом текущего сезона. На счету 25-летнего игрока 8 голов и 2 голевые передачи в 17 матчах за клуб во всех турнирах.

Килиан Мбаппе. Мбаппе продолжает страдать — не забил с пенальти в важнейший момент. После этого «Ливерпуль» придушил «Реал»

Источник: Sport.es
Зинедин Зидан
Килиан Мбаппе
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 11 1 2 42-14 34
2
 Реал 13 9 3 1 28-11 30
3
 Атлетико 14 8 5 1 21-8 29
4
 Вильярреал 13 7 4 2 25-21 25
5
 Мальорка 15 7 3 5 15-13 24
6
 Атлетик 14 6 5 3 20-13 23
7
 Осасуна 14 6 4 4 19-22 22
8
 Жирона 14 6 3 5 20-18 21
9
 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
10
 Р. Сосьедад 14 5 3 6 11-11 18
11
 Сельта 14 5 3 6 22-24 18
12
 Севилья 14 5 3 6 13-18 18
13
 Р. Вальекано 13 4 4 5 13-14 16
14
 Леганес 14 3 5 6 13-19 14
15
 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
16
 Алавес 14 4 1 9 15-24 13
17
 Лас-Пальмас 14 3 3 8 18-25 12
18
 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
19
 Эспаньол 13 3 1 9 12-26 10
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 Вальядолид 14 2 3 9 10-27 9
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29.11 23:00
Мальорка – Валенсия
 2 : 1
30.11 16:00
Барселона – Лас-Пальмас
 - : -
30.11 18:15
Алавес – Леганес
 - : -
30.11 20:30
Эспаньол – Сельта
 - : -
30.11 23:00
Вальядолид – Атлетико
 - : -
1.12 16:00
Вильярреал – Жирона
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1.12 18:15
Реал – Хетафе
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1.12 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
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Р. Сосьедад – Бетис
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