Sport.es: Мадридский «Реал» обратится к помощи Зидана для преодоления кризиса Мбаппе

В мадридском «Реале» намерены попросить бывшего главного тренера команды Зинедина Зидана помочь нападающему Килиану Мбаппе преодолеть игровой кризис.

Как утверждает испанское издание Sport, экс-капитан сборной Франции имеет значительное влияние на своего соотечественника и регулярно общается с ним. Также Зидан принимал участие в оформлении трансфера Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский клуб.

Ранее «сливочные» привлекали бывшего тренера для работы с другим игроком — экс-форвардом команды Каримом Бензема.

Зидан возглавлял команду с 2016 по 2018, а также с 2019 по 2021 год. В качестве игрока француз выступал за «королевский клуб» с 2001 по 2006 год.

Мбаппе перешел в «Реал» перед началом текущего сезона. На счету 25-летнего игрока 8 голов и 2 голевые передачи в 17 матчах за клуб во всех турнирах.