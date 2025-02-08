Sport.es: Флик обвинил голкипера «Барселоны» Пенью в нарушениях дисциплины

У главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика произошел конфликт с голкипером команды Иньяки Пеньей, сообщает Sport.es.

По информации источника, 25-летний испанец обратился к тренеру, чтобы узнать, почему он потерял место в стартовом составе. Флик напомнил вратарю об опоздании на тренировку перед матчем с «Атлетиком» в Суперкубке Испании. Кроме того, немецкий специалист припомнил Пенье и другие нарушения дисциплины.

В текущем сезоне Пенья провел 22 матча во всех турнирах, пропустил 25 мячей и шесть раз отыграл на ноль.