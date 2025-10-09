Sport.es: «Барселона» должна по трансферным операциям почти 160 миллионов евро

Суммарная задолженность «Барселоны» перед различными клубами по трансферным операциям составляет 159,1 миллиона евро, сообщает Sport.es.

По данным источника, 140,6 миллиона евро относятся к краткосрочным долгам, а 18,5 миллиона евро — к долгосрочным.

В том числе «Барселона» должна 41,9 миллиона евро «Лидсу» за трансфер бразильского нападающего Рафиньи. Переход состоялся в июле 2022 года.