Sport.es: «Барселона» должна по трансферным операциям почти 160 миллионов евро
Суммарная задолженность «Барселоны» перед различными клубами по трансферным операциям составляет 159,1 миллиона евро, сообщает Sport.es.
По данным источника, 140,6 миллиона евро относятся к краткосрочным долгам, а 18,5 миллиона евро — к долгосрочным.
В том числе «Барселона» должна 41,9 миллиона евро «Лидсу» за трансфер бразильского нападающего Рафиньи. Переход состоялся в июле 2022 года.
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3
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
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|0
|
5
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
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|0
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7
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|0
|
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|0
|
11
|Эспаньол
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|0
|
12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Депортиво
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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20
|Малага
|0
|0
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
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|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
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