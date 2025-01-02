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Sport: «Барселона» уволила повара из-за жалобы Левандовского

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Барселона» уволила повара с клубной базы после жалобы нападающего Роберта Левандовского на качество подаваемой игрокам еды, сообщает Sport.es.

Утверждается, что поляк рассказал главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику о плохо приготовленных яйцах, которые доставили ему дискомфорт. После этого немец обратился к руководству клуба с просьбой заменить повара на нового, который отвечал бы его высоким требованиям.

Ранее тренер неоднократно заявлял о важности правильного питания для игроков для достижения большей производительности на поле. После прихода в «Барселону» он пригласил с собой нутрициолога, который разрабатывает индивидуальные диеты для футболистов. Жена Левандовского также диетолог по профессии.

В этом сезоне 36-летний польский нападающий забил 23 гола и сделал 2 голевые передачи в 24 матчах за каталонцев.

Источник: Sport.es
Роберт Левандовски
ФК Барселона
Ханс Флик
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 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Реал 18 12 4 2 41-18 40
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
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 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
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 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
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Алавес – Мальорка
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Осасуна – Вальядолид
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Атлетико – Лас-Пальмас
 2 : 0
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Барселона – Эспаньол
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