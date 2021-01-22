Сегодня в здании Королевской испанской федерации футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.

По ее итогам «Барселона» сыграет с «Райо Вальекано», «Алькояно» предстоит сразиться с «Атлетиком», «Навалькарнеро» будет противостоять «Гранаде», «Жирона» поспорит за выход дальше с «Вильярреалом», «Альмерия» — с «Осасуной».

«Бетису» на данной стадии достался «Реал Сосьедад», «Севилье» предстоит сыграть против «Валенсии», а «Вальядолиду» — с «Леванте».

Стадия 1/8 финала пройдет из одного матча.