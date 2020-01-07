Составлен рейтинг самых дорогих футболистов, Месси — восьмой, Роналду — 49-й
Исследовательский центр CIES Football Observatory представил рейтинг самых дорогих футболистов в мире, информирует официальный сайт организации.
Первое место занимает нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Кильян Мбаппе (265,2 миллиона евро).
Нападающие Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус») занимают восьмое и 49-е места соответственно. Стоимость португальца составляет 80,3 миллиона евро.
Самые дорогие футболисты:
1. Кильян Мбаппе («ПСЖ», Франция) — 265,2 миллиона евро
2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия) — 223,7
3. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) — 175,1 млн
4. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия) — 168,9
5. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал) — 155,6
6. Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия) — 150,5
7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед», Англия) — 134,3
8. Лионель Месси («Барселона», Аргентина) — 125,5
9. Антуан Гризманн («Барселона», Франция) — 123,6
10. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина) — 115,7