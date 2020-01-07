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Составлен рейтинг самых дорогих футболистов, Месси — восьмой, Роналду — 49-й

17:00
Лионель Месси всего лишь на 8-м месте. Фото Reuters
Лионель Месси всего лишь на 8-м месте. Фото Reuters
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Исследовательский центр CIES Football Observatory представил рейтинг самых дорогих футболистов в мире, информирует официальный сайт организации.

Первое место занимает нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Кильян Мбаппе (265,2 миллиона евро).

Нападающие Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус») занимают восьмое и 49-е места соответственно. Стоимость португальца составляет 80,3 миллиона евро.

Самые дорогие футболисты:

1. Кильян Мбаппе («ПСЖ», Франция) — 265,2 миллиона евро

2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия) — 223,7

3. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) — 175,1 млн

4. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия) — 168,9

5. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал) — 155,6

6. Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия) — 150,5

7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед», Англия) — 134,3

8. Лионель Месси («Барселона», Аргентина) — 125,5

9. Антуан Гризманн («Барселона», Франция) — 123,6

10. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина) — 115,7

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