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«Сосьедад» обыграл «Сельту» и возглавил ла лигу

20:01
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«Сосьедад» в матче 8-го тура чемпионата Испании обыграл «Сельту» со счетом 4:1.

В составе гостей дубль на счету Виллиана Жозе, еще по голу забили Давид Сильва и Микель Оярсабаль. Хозяева ответили точным ударом Яго Аспаса.

После этого матча «Сосьедад» с 17 очками расположился на первом месте ла лиги, «Сельта» с 6 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

8-й тур

«Сельта» — «Реал Сосьедад» — 1:4 (0:2)

Голы: Сильва, 24 (0:1). Оярсабаль, 34 (0:2). Виллиан Жозе, 54 (0:3). Аспас, 77 — с пенальти (1:3). Виллиан Жозе, 81 (1:4).

«Сельта»: Бланко, Араухо (Айду, 46), Мурильо, Каррейра, Фонтан, Суарес, Тапия, Баэса (Мендес, 46), Бельтран (Мина, 57), Нолито (Эмре Мор, 66), Аспас.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель (Арамбарри, 65), Саньян, Ле Норман, Айен Муньос, Сильва (Роберто Лопес, 79), Гуриди (Меркеланс, 71), Субименди, Виллиан Жозе, Оярсабаль (Порту, 46), Барренечеа (Гевара, 65).

Предупреждения: Гуриди, 38. Фонтан, 47. Сильва, 56. Субименди, 59. Айен Муньос, 63. Ле Норман, 76.

Удаление: Фонтан, 90+3.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

1 ноября. Виго. Стадион «Балаидос».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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