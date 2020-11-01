«Сосьедад» обыграл «Сельту» и возглавил ла лигу
«Сосьедад» в матче 8-го тура чемпионата Испании обыграл «Сельту» со счетом 4:1.
В составе гостей дубль на счету Виллиана Жозе, еще по голу забили Давид Сильва и Микель Оярсабаль. Хозяева ответили точным ударом Яго Аспаса.
После этого матча «Сосьедад» с 17 очками расположился на первом месте ла лиги, «Сельта» с 6 очками — на 17-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
8-й тур
«Сельта» — «Реал Сосьедад» — 1:4 (0:2)
Голы: Сильва, 24 (0:1). Оярсабаль, 34 (0:2). Виллиан Жозе, 54 (0:3). Аспас, 77 — с пенальти (1:3). Виллиан Жозе, 81 (1:4).
«Сельта»: Бланко, Араухо (Айду, 46), Мурильо, Каррейра, Фонтан, Суарес, Тапия, Баэса (Мендес, 46), Бельтран (Мина, 57), Нолито (Эмре Мор, 66), Аспас.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель (Арамбарри, 65), Саньян, Ле Норман, Айен Муньос, Сильва (Роберто Лопес, 79), Гуриди (Меркеланс, 71), Субименди, Виллиан Жозе, Оярсабаль (Порту, 46), Барренечеа (Гевара, 65).
Предупреждения: Гуриди, 38. Фонтан, 47. Сильва, 56. Субименди, 59. Айен Муньос, 63. Ле Норман, 76.
Удаление: Фонтан, 90+3.
Судья: Кордеро Вега (Испания).
1 ноября. Виго. Стадион «Балаидос».
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