Соперник «Краснодара» «Хетафе» потерял очки в ла лиге

«Хетафе» сыграл вничью с «Алавесом» в матче 3-го тура ла лиги — 1:1. «Хетафе» — соперник «Краснодара» по групповому турниру Лиги Европы. Команды встретятся 3 октября в России и 12 декабря в Испании.

Чемпионат Испании

Лига 1

3-й тур

«Хетафе» — «Алавес» — 1:1 (1:1)

Голы: Хорхе Молина, 24 (1:0). Хоселу, 31 (1:1).

«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом, Суарес, Джене, Кукурелья, Тимор (Бергара, 69), Фажр (Портильо, 57), Арамбарри, Хорхе Молина, Хайме Мата (Анхель, 61).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Марин (Риоха, 68), Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Вакасо, Гарсия (Родригес, 87), Хоселу, Алейш Видаль (Лукас, 77).

Предупреждения: Хорхе Молина, 12. Арамбарри, 33. Вакасо, 89. Бергара, 89.

Судья: Мелеро Лопес.

31 августа. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

«Леванте» — «Вальядолид» — 2:0 (0:0)

Голы: Леон, 83 (1:0). Моралес, 90+3 (2:0).

«Леванте»: А.Фернандес, Клерк, Везу, Постиго, Мирамон, Рочина (Кабако, 89), Кампанья, Вукчевич, Рохер (Леон, 65), Моралес, Майораль (Барди, 78).

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес (де ла Фуэнте, 90), Порро, Салису, Мичел (Ануар, 85), Сан Эметерио, Оскар Плано, Энес Унал, Гвардьола, Рубио (Вилья, 71).

Предупреждения: Мичел, 63. Постиго, 69. Вукчевич, 75. Гвардьола, 75.

Судья: Кордеро Вега.

31 августа. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».