Соперник ЦСКА «Эспаньол» обыграл «Эйбар»

«Эйбар» уступил «Эспаньолу» (1:2) в матче четвертого тура чемпионата Испании.

У хозяев отличился Иван Рамис. У гостей забивали Факундо Феррейра, который сразу после гола был заменен из-за травмы, и Эстебан Гранеро. Напомним, что «Эспаньол» — соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги Европы.

«Эспаньол» набрал четыре очка и на данный момент занимает 16-е место. У «Эйбара» одно очко и 19-е место. В следующем туре каталонский клуб примет «Реал Сосьедад». «Эйбару» предстоит выездной матч с «Леванте».

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4-й тур

«Эйбар» — «Эспаньол» — 1:2 (0:0)

Голы: Рамис, 58 (1:0). Феррейра, 76 (1:1). Гранеро, 79 (1:2).

«Эйбар»: Дмитрович, Рамис (Альварес, 76), Хосе Анхель, Арбилья, Техеро, Диоп, Экспосито (Эскаланте, 73), Орельяна, Серхио Энрич (Кике, 81), Инуи, Шарлес.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Хави Лопес, Налду, Калеро, Виктор Санчес, Дардер, Рока (Варгас, 67), Мелендо (Педроса, 73), Феррейра (Гранеро, 78), Кальери.

Предупреждения: Хосе Анхель, 25. Налду, 48. Рока, 61. Экспосито, 69. Педроса, 90+6.

Удаление: Налду, 90+1.

Судья: Писарро Гомес (Испания).

15 сентября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».