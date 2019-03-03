Солари - первый за 30 лет тренер "Реала", который не смог обыграть "Барселону" с трех попыток

"Барселона" обыграла "Реал" в матче 26-го тура чемпионата Испании - 1:0. Каталонцы вышли вперед в противостоянии с мадридцами - 96 выигранных класико против 95-ти.

Аргентинец Сантьяго Солари стал первым тренером "Реала" за 31 год, который не выиграл ни один из первых трех матчей у "Барсы". Мадридцы уступили сопернику в полуфинале Кубка Испании (1:1, 0:3) и сегодня в чемпионате.

В 1987 году Лео Бенхакер возглавил "Реал" и не смог выиграть четыре первых матча с "Барсой" - 2 ничьи и 2 поражения.