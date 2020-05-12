«Снова в игре». Смолов и другие игроки «Сельты» на тренировке

«Сельта» в Instagram опубликовала видео тренировки. Нападающий команды Федор Смолов в ролике в основном работал с мячом и отрабатывал удары.

С понедельника футболисты «Сельты» приступили к тренировкам в небольших группах. Занятия проходят с использованием масок и перчаток. Игроки соблюдают дистанцию.

Ранее предполагалось, что Смолову, который прилетел в Испанию в прошлый понедельник из России, предстоит 14-дневный карантин.

«Сельта» арендовала 30-летнего форварда у «Локомотива» в начале года. За клуб из Виго он провел 6 матчей и забил 1 гол.