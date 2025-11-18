Футбол
Сегодня, 17:35

Снейдер: «Ямаль — новый Месси для «Барселоны. Через 10 лет он все еще будет там»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер сравнил игрока «Барселоны» Ламина Ямаля с экс-форвардом каталонцев Лионелем Месси.

«Ламин Ямаль в «Барселоне» — это новый Месси. Они никогда его не отпустят, и я уверен, что парень никогда не захочет уйти. Он там с юных лет и уже многого добился. Он заработал много денег. Он — главная звезда команды. Зачем ему ехать в Англию, Германию или еще куда-нибудь? В этом нет никакого смысла.

Может быть, он уйдет позже, как Месси, чтобы попробовать что-то новое, но сейчас 2025 год. Если мы снова поговорим через 10 лет, Ламин Ямаль все еще будет в «Барселоне». Сможет ли Ямаль достичь уровня Месси или даже превзойти его? Это возможно. Игроки совершенствуются с каждым годом, а он уже на таком высоком уровне», — цитирует Снейдера Goal.

В текущем сезоне 18-летний Ямаль провел 11 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

Ламин Ямаль
Лионель Месси
Уэсли Снайдер
ФК Барселона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 1 1 26-10 31
2
 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3
 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4
 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
5
 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6
 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7
 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8
 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9
 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10
 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
11
 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
12
 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13
 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
14
 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
15
 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16
 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17
 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18
 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19
 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20
 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.11 23:00 Валенсия – Леванте - : -
22.11 16:00 Алавес – Сельта - : -
22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 13
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски

Барселона

 7
Хулиан Альварес
Хулиан Альварес

Атлетико

 7
П
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд

Барселона

 7
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 6
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 5
И К Ж
Пере Милья
Пере Милья

Эспаньол

 10 1 3
Дин Хейсен
Дин Хейсен

Реал

 10 1 3
Хосе Гайя
Хосе Гайя

Валенсия

 10 1 3
Вся статистика

