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Сможет ли «Атлетико» забить «Реалу»?

10:00

В субботу, 1 февраля, в 22-м туре ла лиги встретятся «Реал» и «Атлетико». Мадридское дерби начнется на «Сантьяго Бернабеу» в 18.00 по московскому времени.

Команда Зинедина Зидана не проигрывает уже 20 матчей подряд, а у «матрасников», наоборот, самая что ни на есть черная полоса — четыре поражения в четырех последних встречах. Очевидно, что «Реал» будет фаворитом. Коэффициент на его победу у БК «Лига Ставок» — 1,80, на победу «Атлетико» — 4,70, на ничью — 3,55.

У коллектива Диего Симеоне большие проблемы с реализацией в атаке. В последних трех турах «Атлетико» сумел забить только один мяч, и тот «Леонезе» в Кубке короля. Поэтому стоит присмотреться к индивидуальному «Тоталу» гостей меньше 1,5 за 1,28, а то и вовсе выбрать вариант, что забьет только первая команда за 2,75. А как считаете вы?

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