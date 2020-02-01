Смолов заявлен в запас «Сельты» на матч против «Валенсии»

Стал известен составе «Сельты» на гостевой матч 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Российский нападающий Федор Смолов заявлен в числе запасных.

«Сельта»: Рубен, Араухо, Мурильо, Айду, Оласа, Бельтран, Окай Йокушлу, Рафинья, Васкес, Яго Аспас, Г.Фернандес.

Запасные: Серхио, Мальо, Денис, Брадарич, Систо, Мина, Смолов.