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Смолов заявлен в запас «Сельты» на матч против «Валенсии»

22:02
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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Стал известен составе «Сельты» на гостевой матч 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Российский нападающий Федор Смолов заявлен в числе запасных.

«Сельта»: Рубен, Араухо, Мурильо, Айду, Оласа, Бельтран, Окай Йокушлу, Рафинья, Васкес, Яго Аспас, Г.Фернандес.

Запасные: Серхио, Мальо, Денис, Брадарич, Систо, Мина, Смолов.

Валенсия — Сельта

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