Смолов заявлен в запас «Сельты» на матч против «Валенсии»
22:02
Стал известен составе «Сельты» на гостевой матч 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Российский нападающий Федор Смолов заявлен в числе запасных.
«Сельта»: Рубен, Араухо, Мурильо, Айду, Оласа, Бельтран, Окай Йокушлу, Рафинья, Васкес, Яго Аспас, Г.Фернандес.
Запасные: Серхио, Мальо, Денис, Брадарич, Систо, Мина, Смолов.
? OS NOSOS ? Todos XUNTOS a polos tres puntos!#ValenciaCelta #LaLiga— RC Celta (@RCCelta) February 1, 2020
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