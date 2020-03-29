Смолов восхищен новым альбомом рэпера Pharaoh

Нападающий «Сельты» Федор Смолов в Instagram опубликовал видео, как он слушает новый альбом рэпера Pharaoh — «Правило», который он выпустил в пятницу.

Первый с лета 2018-го альбом артиста вызвал неоднозначную реакцию у коллег и поклонников Глеба Голубина, многие его раскритиковали, назвав одним из худших у исполнителя.

«Альбом — просто пушка, пушка, пушка!» — прокомментировал Смолов трек, отметив аккаунт музыканта.