Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Смолов восхищен новым альбомом рэпера Pharaoh

21:54
Федор Смолов. Фото Instagram
Федор Смолов. Фото Instagram
Теги:

Нападающий «Сельты» Федор Смолов в Instagram опубликовал видео, как он слушает новый альбом рэпера Pharaoh — «Правило», который он выпустил в пятницу.

Первый с лета 2018-го альбом артиста вызвал неоднозначную реакцию у коллег и поклонников Глеба Голубина, многие его раскритиковали, назвав одним из худших у исполнителя.

«Альбом — просто пушка, пушка, пушка!» — прокомментировал Смолов трек, отметив аккаунт музыканта.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир