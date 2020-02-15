Смолов включен в заявку «Сельты» на матч с «Реалом»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов может принять участие в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Реала». Российский форвард включен в заявку команды из Виго на эту встречу, сообщает Twitter «Сельты».

Матч пройдет 16 февраля. Начало встречи в 23.00 (мск).

Смолов уже успел провести две неполных игры в Испании. Пока он отметился только желтой карточкой.