Смолов включен в заявку «Сельты» на матч с «Реалом»
16:04
Нападающий «Сельты» Федор Смолов может принять участие в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Реала». Российский форвард включен в заявку команды из Виго на эту встречу, сообщает Twitter «Сельты».
Os 20 xogadores convocados por @oscargarciaj para o #RealMadridCelta. XUNTOS! ? #XuntosSomosM?isFortes— RC Celta (@RCCelta) February 15, 2020
Матч пройдет 16 февраля. Начало встречи в 23.00 (мск).
Смолов уже успел провести две неполных игры в Испании. Пока он отметился только желтой карточкой.
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