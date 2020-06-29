Смолов — в заявке «Сельты» на матч с «Мальоркой»
29 июня 2020, 19:27
«Сельта» огласила список из 25 футболистов, которые будут готовиться к матчу 33-го тура чемпионата Испании против «Мальорки». В него вошел российский нападающий Федор Смолов. Российский форвард присоединился к команде из Виго в 2020 году, провел 11 матчей и забил 2 мяча — в ворота «Реала» и «Барселоны».
Матч «Мальорка» — «Сельта» состоится 30 июня, начало — в 20.30 по московскому времени.
2?5? dos nosos viaxan a Mallorca.— RC Celta ? #CandoHaiPaix?n (@RCCelta) June 29, 2020
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