«Сельта» огласила список из 25 футболистов, которые будут готовиться к матчу 33-го тура чемпионата Испании против «Мальорки». В него вошел российский нападающий Федор Смолов. Российский форвард присоединился к команде из Виго в 2020 году, провел 11 матчей и забил 2 мяча — в ворота «Реала» и «Барселоны».

Матч «Мальорка» — «Сельта» состоится 30 июня, начало — в 20.30 по московскому времени.