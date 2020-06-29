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Смолов — в заявке «Сельты» на матч с «Мальоркой»

29 июня 2020, 19:27
Федор Смолов. Фото The Global Domain News
Федор Смолов. Фото The Global Domain News
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«Сельта» огласила список из 25 футболистов, которые будут готовиться к матчу 33-го тура чемпионата Испании против «Мальорки». В него вошел российский нападающий Федор Смолов. Российский форвард присоединился к команде из Виго в 2020 году, провел 11 матчей и забил 2 мяча — в ворота «Реала» и «Барселоны».

Матч «Мальорка» — «Сельта» состоится 30 июня, начало — в 20.30 по московскому времени.

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