Стал известен стартовый состав «Сельты» на матч 35-го тура чемпионата Испании против «Атлетико», сообщает пресс-служба клуба из Виго. Российский форвард Федор Смолов выйдет с первых минут. Начало встречи — в 23.00 (мск).

Стартовый состав «Сельты»: Бланко — Уго Мальо, Айду, Мурильо, Саенс, Оласа — Йокушлу, Бельтран, Браис Мендес — Смолов, Аспас.

«Сельта» с 35 очками занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. «Атлетико» (62) — третий.