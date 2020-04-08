Смолов в детстве считал Шевченко примером для подражания

Нападающий «Сельты» Федор Смолов в Instagram-эфире Александра Кержакова рассказал о том, кто был для него примером для подражания в детстве среди футболистов.

— Андрей Шевченко, — рассказал Смолов. -Он играл за «Милан», и «Милан» был в порядке. Тогда еще не было такого разделения между Россией и Украиной. Да, политически это разные страны, но один народ. Я общался с ним зимой. Сборная Украины хорошо играет благодаря ему, и он по-человечески умный, интересный.