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Смолов стал 22-м российским футболистом, забившим в чемпионате Испании

16 февраля 2020, 23:17
16 февраля. Мадрид. Нападающий «Сельты» Федор Смолов в верховой борьбе против защитника «Реала» Рафаэля Варана. Фото AFP
16 февраля. Мадрид. Нападающий «Сельты» Федор Смолов в верховой борьбе против защитника «Реала» Рафаэля Варана. Фото AFP
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Федор Смолов открыл счет на 7-й минуте матча 24-го тура против «Реала» и забил свой первый гол в составе «Сельты».

Форвард стал 22-м россиянином, которому удалось забить в чемпионате Испании. Лучшим бомбардиром среди наших соотечественников является Валерий Карпин, который в 384 матчах забил 68 голов. (Денис Аль-Юсифи)

Российские футболисты, забивавшие в чемпионате Испании

Игрок

Сезоны

Клубы

Игры

Голы

Валерий Карпин

1994/95-2004/05

Реал Сосьедад, Валенсия, Сельта

384

68

Александр Мостовой

1996/97-2003/04

Сельта

235

55

Олег Саленко

1992/93-1994/95

Логроньес, Валенсия

72

30

Владимир Бесчастных

1996/97-2000/01

Расинг

141

28

Дмитрий Радченко

1993/94-1997/98

Расинг, Депортиво, Райо Вальекано, Мерида

141

27

Дмитрий Попов

1993/94-1997/98

Расинг, Компостела

153

25

Игорь Ледяхов

1994/95-1997/98

Спортинг Х

106

17

Дмитрий Черышев

1996/97-1997/98

Спортинг Х

55

14

Дмитрий Хохлов

1999/00-2002/03

Реал Сосьедад

111

14

Игорь Корнеев

1991/92-1992/93, 1994/95

Эспаньол, Барселона

58

13

Денис Черышев

2013/14-н.в.

Севилья, Вильярреал, Валенсия, Реал

105

12

Александр Кержаков

2006/07-2007/08

Севилья

26

8

Ильшат Файзулин

1995/96-1996/97

Расинг

54

8

Виктор Онопко

1995/96-2000/01, 2002/03

Овьедо, Райо Вальекано

214

7

Владислав Радимов

1996/97-1999/00

Сарагоса

63

5

Игорь Добровольский

1990/91, 1994/95

Кастельон, Атлетико

33

4

Дмитрий Кузнецов

1991/92-1992/93, 1994/95

Эспаньол

48

4

Юрий Никифоров

1996/97-1997/98

Спортинг Х

65

2

Федор Смолов

2019/20

Сельта

3

1

Алексей Косолапов

1997/98

Спортинг Х

6

1

Сергей Шустиков

1996/97, 1998/99-1999/00

Расинг

46

1

Андрей Мох

1991/92-1992/93, 1996/97

Эспаньол, Эркулес

73

1

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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