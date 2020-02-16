Смолов стал 22-м российским футболистом, забившим в чемпионате Испании

Федор Смолов открыл счет на 7-й минуте матча 24-го тура против «Реала» и забил свой первый гол в составе «Сельты».

Форвард стал 22-м россиянином, которому удалось забить в чемпионате Испании. Лучшим бомбардиром среди наших соотечественников является Валерий Карпин, который в 384 матчах забил 68 голов. (Денис Аль-Юсифи)

Российские футболисты, забивавшие в чемпионате Испании