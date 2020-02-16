Смолов стал 22-м российским футболистом, забившим в чемпионате Испании
Федор Смолов открыл счет на 7-й минуте матча 24-го тура против «Реала» и забил свой первый гол в составе «Сельты».
Форвард стал 22-м россиянином, которому удалось забить в чемпионате Испании. Лучшим бомбардиром среди наших соотечественников является Валерий Карпин, который в 384 матчах забил 68 голов. (Денис Аль-Юсифи)
Российские футболисты, забивавшие в чемпионате Испании
|
Игрок
|
Сезоны
|
Клубы
|
Игры
|
Голы
|
Валерий Карпин
|
1994/95-2004/05
|
Реал Сосьедад, Валенсия, Сельта
|
384
|
68
|
Александр Мостовой
|
1996/97-2003/04
|
Сельта
|
235
|
55
|
Олег Саленко
|
1992/93-1994/95
|
Логроньес, Валенсия
|
72
|
30
|
Владимир Бесчастных
|
1996/97-2000/01
|
Расинг
|
141
|
28
|
Дмитрий Радченко
|
1993/94-1997/98
|
Расинг, Депортиво, Райо Вальекано, Мерида
|
141
|
27
|
Дмитрий Попов
|
1993/94-1997/98
|
Расинг, Компостела
|
153
|
25
|
Игорь Ледяхов
|
1994/95-1997/98
|
Спортинг Х
|
106
|
17
|
Дмитрий Черышев
|
1996/97-1997/98
|
Спортинг Х
|
55
|
14
|
Дмитрий Хохлов
|
1999/00-2002/03
|
Реал Сосьедад
|
111
|
14
|
Игорь Корнеев
|
1991/92-1992/93, 1994/95
|
Эспаньол, Барселона
|
58
|
13
|
Денис Черышев
|
2013/14-н.в.
|
Севилья, Вильярреал, Валенсия, Реал
|
105
|
12
|
Александр Кержаков
|
2006/07-2007/08
|
Севилья
|
26
|
8
|
Ильшат Файзулин
|
1995/96-1996/97
|
Расинг
|
54
|
8
|
Виктор Онопко
|
1995/96-2000/01, 2002/03
|
Овьедо, Райо Вальекано
|
214
|
7
|
Владислав Радимов
|
1996/97-1999/00
|
Сарагоса
|
63
|
5
|
Игорь Добровольский
|
1990/91, 1994/95
|
Кастельон, Атлетико
|
33
|
4
|
Дмитрий Кузнецов
|
1991/92-1992/93, 1994/95
|
Эспаньол
|
48
|
4
|
Юрий Никифоров
|
1996/97-1997/98
|
Спортинг Х
|
65
|
2
|
Федор Смолов
|
2019/20
|
Сельта
|
3
|
1
|
Алексей Косолапов
|
1997/98
|
Спортинг Х
|
6
|
1
|
Сергей Шустиков
|
1996/97, 1998/99-1999/00
|
Расинг
|
46
|
1
|
Андрей Мох
|
1991/92-1992/93, 1996/97
|
Эспаньол, Эркулес
|
73
|
1