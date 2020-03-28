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Смолов снялся в клипе на песню про самоизоляцию. Видео

00:19
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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Музыкальная студия Александра Гудкова выпустила клип на новую песню про самоизоляцию. Композиция поднимает важность нахождения в изоляции во время пандемии коронавируса?. В съемках приняли участие известные российские звезды, в том числе нападающий «Сельты» Федор Смолов.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 590 тысяч человек. Умерших — 26 947, выздоровевших — 132 447. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




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