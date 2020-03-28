Смолов снялся в клипе на песню про самоизоляцию. Видео

Музыкальная студия Александра Гудкова выпустила клип на новую песню про самоизоляцию. Композиция поднимает важность нахождения в изоляции во время пандемии коронавируса?. В съемках приняли участие известные российские звезды, в том числе нападающий «Сельты» Федор Смолов.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 590 тысяч человек. Умерших — 26 947, выздоровевших — 132 447. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется