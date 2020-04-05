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Смолов сделал заявление о возвращении из Испании в Россию

5 апреля 2020, 23:45
Федор Смолов. Фото instagram.com
Федор Смолов. Фото instagram.com
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Форвард «Сельты» Федор Смолов опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 30-летний российский футболист объяснил, почему покинул Испанию во время карантина из-за распространения коронавируса.

«В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, особенно при закрытии границ, ситуация потребовала моего возвращения в Россию, что бы быть ближе к моей семье.

Я благодарен Сельте за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы. Прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. При первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба буду счастлив вернуться в Виго", — подписал фото Смолов.

По информации «СЭ», футболист согласовал с «Сельтой» отъезд в Россию. Нападающий пересек границу с соблюдением всех необходимых формальностей.

Ранее испанское издание AS сообщило, что футболист улетел в Россию из-за дня рождения своей возлюбленной — внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 6 матчах «Сельты» и забил один гол.

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