Смолов считает ситуацию с «Анжи» печальной

Форвард «Сельты» Федор Смолов рассказал, что он думает о ситуации со своим бывшим клубом «Анжи». Сейчас команда выступает в Олимп-ПФЛ.

— Печально, что такая ситуация, — сказал Смолов в прямом эфире Instagram Александра Кержакова. — Реально у «Анжи» был потенциал и побороться за еврокубки, и чемпионами стать. К сожалению, такая вот ситуация. Не знаю, что я могу сказать.

30-летний Федор Смолов выступал за «Анжи» в сезонах-2012/13 и 2013/14. В 26 матчах за команду он забил два мяча при трех голевых передачах.