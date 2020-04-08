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Смолов считает ситуацию с «Анжи» печальной

19:40
Федор Смолов (справа) и Олег Шатов в форме «Анжи». Фото ФК «Анжи».
Федор Смолов (справа) и Олег Шатов в форме «Анжи». Фото ФК «Анжи».
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Форвард «Сельты» Федор Смолов рассказал, что он думает о ситуации со своим бывшим клубом «Анжи». Сейчас команда выступает в Олимп-ПФЛ.

— Печально, что такая ситуация, — сказал Смолов в прямом эфире Instagram Александра Кержакова. — Реально у «Анжи» был потенциал и побороться за еврокубки, и чемпионами стать. К сожалению, такая вот ситуация. Не знаю, что я могу сказать.

30-летний Федор Смолов выступал за «Анжи» в сезонах-2012/13 и 2013/14. В 26 матчах за команду он забил два мяча при трех голевых передачах.

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