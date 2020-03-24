Смолов рассказал, что происходит в Испании из-за пандемии коронавируса

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о ситуации в Испании в связи с эпидемией коронавируса. По его словам, все нормально, но ему непросто.

— Обстановка нормальная: 22 градуса, солнышко, океан, атлантический воздух, — сказал Смолов в Instagram. — На улицу выходить можно только в аптеку или за продуктами. Штраф — 600 евро. За третий или четвертый, кажется, сажают в тюрьму вроде на полгода.

Жизнь боль, когда ты в чужой стране, никого из друзей, и даже выйти на улицу не можешь.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.