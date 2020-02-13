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Смолов ради «Сельты» отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

11:08
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», в конце трансферного окна мог перейти в клуб АПЛ, сообщает Faro de Vigo. «Манчестер Юнайтед» на замену травмированному Маркусу Рэшфорду взял Одиона Игало, но перед этим сделал предложение россиянину. Он отказался от него в пользу команды из Виго.

30-летний футболист будет выступать за «Сельту» на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локо» 19 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. В 2 встречах за испанскую команду Смолов не отметился результативными действиями.

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