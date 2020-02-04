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Смолов признался, что не думает о предстоящем чемпионате Европы

15:56
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Во вторник «Сельта» официально представила своего новичка Федора Смолова.

— Нет смысла сравнивать Москву и Виго, — сказал Смолов в прямом эфире Instagram «Сельты». — Москва — большой город. Я переехал в другую страну с другим менталитетом, и это поможет мне. сосредоточится на футболе. Я сейчас не думаю о Евро. У нас есть много задач с командой. Ну думаю, что сейчас время думать о Евро. Я сосредоточен на своей работе в «Сельте».

30 января 29-летний Смолов перешел в «Сельту «на правах аренды из «Локомотива».

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