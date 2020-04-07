Смолов принял челлендж Роналду и бросил вызов Ковальчуку и Хачанову
20:29
Нападающий «Сельты» Федор Смолов принял челлендж нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» показал упражнение, суть которого состоит в том, чтобы в положении лежа на спине поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями до ноги как можно больше раз за 45 секунд.
April 7, 2020
Португалец сделал 142 повторения, Смолову удалось сделать 125.
April 7, 2020
Форвард бросил вызов теннисисту Карену Хачанову и хоккеисту Илье Ковальчуку.