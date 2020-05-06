Смолов пошутил о самоизоляции. Недавно он улетел из Москвы в Виго

Нападающий «Сельты» Федор Смолов выложил новое фото в сториз своего Instagram.

— Твое лицо, когда они собираются продлить изоляцию, — подписал фото Смолов с недовольным котом.

Ранее нападающий вернулся в расположение клуба. Игрок сборной России в начале апреля покинул Испанию и улетел на родину, чтобы во время пандемии коронавируса находиться с семьей.

«Сельта» арендовала 30-летнего форварда у «Локомотива» в начале года. За клуб из Виго он провел 6 матчей и забил 1 гол.

В мире зарегистрировано 3 740 583 случая заражения коронавирусом. Зафиксирован 258 481 летальный исход, выздоровел 1 247 191 человек.

Всего на день 6 мая в России зарегистрировано 165 929 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.