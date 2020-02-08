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Смолов попал в заявку «Сельты» на матч с «Севильей»

15:17
Федор Смолов. Фото ФК "Сельта"
Федор Смолов. Фото ФК "Сельта"
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов включен в заявку на матч 23-го тура чемпионата Испании против «Севильи», сообщает официальный Twitter клуба.

Смолов уже провел 13 минут во встрече против «Валенсии» (0:1).

Матч пройдет 9 февраля в Виго и начнется в 20:30 мск.

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