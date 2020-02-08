Смолов попал в заявку «Сельты» на матч с «Севильей»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов включен в заявку на матч 23-го тура чемпионата Испании против «Севильи», сообщает официальный Twitter клуба.

Смолов уже провел 13 минут во встрече против «Валенсии» (0:1).

Матч пройдет 9 февраля в Виго и начнется в 20:30 мск.