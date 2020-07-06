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Смолов попал в заявку «Сельты» на матч с «Атлетико»

6 июля 2020, 19:59
Федор Смолов. Фото instagram.com
Федор Смолов. Фото instagram.com
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Стала известна заявка «Сельты» на матч 35-го тура чемпионата Испании против «Атлетико», сообщает пресс-служба клуба из Виго. Встреча пройдет 7 июля.

Российский форвард Федор Смолов попал в список из 25 футболистов, которые вызваны на игру с «Атлетико».

«Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги с 35 очками. «Атлетико» — 62 балла и третья строчка.

Сельта — Атлетико

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