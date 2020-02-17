Открыв счет в матче против «Реала» (2:2), Федор Смолов забил свой первый гол в составе «Сельты». Нападающий стал 22-м российским футболистом, которому удалось отличиться в чемпионате Испании. Лучший бомбардир среди наших соотечественников — Валерий Карпин, отметившийся 68 голами в 384 играх.

Российские футболисты, забивавшие в чемпионате Испании

Игрок Сезоны Клубы Игры Голы Валерий Карпин 1994/95-2004/05 Реал Сосьедад, Валенсия, Сельта 384 68 Александр Мостовой 1996/97-2003/04 Сельта 235 55 Олег Саленко 1992/93-1994/95 Логроньес, Валенсия 72 30 Владимир Бесчастных 1996/97-2000/01 Расинг 141 28 Дмитрий Радченко 1993/94-1997/98 Расинг, Депортиво, Райо Вальекано, Мерида 141 27 Дмитрий Попов 1993/94-1997/98 Расинг, Компостела 153 25 Игорь Ледяхов 1994/95-1997/98 Спортинг Х 106 17 Дмитрий Черышев 1996/97-1997/98 Спортинг Х 55 14 Дмитрий Хохлов 1999/00-2002/03 Реал Сосьедад 111 14 Игорь Корнеев 1991/92-1992/93, 1994/95 Эспаньол, Барселона 58 13 Денис Черышев 2013/14-н.в. Севилья, Вильярреал, Валенсия, Реал 105 12 Александр Кержаков 2006/07-2007/08 Севилья 26 8 Ильшат Файзулин 1995/96-1996/97 Расинг 54 8 Виктор Онопко 1995/96-2000/01, 2002/03 Овьедо, Райо Вальекано 214 7 Владислав Радимов 1996/97-1999/00 Сарагоса 63 5 Игорь Добровольский 1990/91, 1994/95 Кастельон, Атлетико 33 4 Дмитрий Кузнецов 1991/92-1992/93, 1994/95 Эспаньол 48 4 Юрий Никифоров 1996/97-1997/98 Спортинг Х 65 2 Федор Смолов 2019/20 Сельта 3 1 Алексей Косолапов 1997/98 Спортинг Х 6 1 Сергей Шустиков 1996/97, 1998/99-1999/00 Расинг 46 1 Андрей Мох 1991/92-1992/93, 1996/97 Эспаньол, Эркулес 73 1

Смолов также стал девятым российским футболистом, которому удалось поразить ворота «Реала» в чемпионате Испании. Главным специалистом по «Королевскому клубу» остается Александр Мостовой. Экс-капитан «Сельты» в 14 играх огорчил мадридцев четыре раза.

Российские футболисты, забивавшие «Реалу» в чемпионате Испании

Игрок Клубы Матчи против Реала Голы Александр Мостовой Сельта 14 4 Владимир Бесчастных Расинг 9 3 Дмитрий Радченко Расинг, Депортиво, Райо Вальекано 6 2 Дмитрий Хохлов Реал Сосьедад 6 2 Дмитрий Попов Расинг, Компостела 7 2 Валерий Карпин Валенсия, Реал Сосьедад 20 2 Федор Смолов Сельта 1 1 Игорь Корнеев Эспаньол 2 1 Дмитрий Черышев Спортинг Х 3 1

Федор стал первым игроком из России после Александра Мостового, огорчившим «Реал» на его поле в ла лиге. Всего же на домашнем стадионе мадридцев отличались 17 отечественных футболистов. В двух матчах это удавалось сделать Дмитрию Радченко и Владимиру Бесчастных, а первый точный удар на «Сантьяго Бернабеу» записал на свой счет полузащитник одесского «Черноморца» Александр Багапов.

Все наши, забивавшие на «Сантьяго Бернабеу»