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Смолов — первый после Мостового

01:28
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Открыв счет в матче против «Реала» (2:2), Федор Смолов забил свой первый гол в составе «Сельты». Нападающий стал 22-м российским футболистом, которому удалось отличиться в чемпионате Испании. Лучший бомбардир среди наших соотечественников — Валерий Карпин, отметившийся 68 голами в 384 играх.

Российские футболисты, забивавшие в чемпионате Испании

Игрок

Сезоны

Клубы

Игры

Голы

Валерий Карпин

1994/95-2004/05

Реал Сосьедад, Валенсия, Сельта

384

68

Александр Мостовой

1996/97-2003/04

Сельта

235

55

Олег Саленко

1992/93-1994/95

Логроньес, Валенсия

72

30

Владимир Бесчастных

1996/97-2000/01

Расинг

141

28

Дмитрий Радченко

1993/94-1997/98

Расинг, Депортиво, Райо Вальекано, Мерида

141

27

Дмитрий Попов

1993/94-1997/98

Расинг, Компостела

153

25

Игорь Ледяхов

1994/95-1997/98

Спортинг Х

106

17

Дмитрий Черышев

1996/97-1997/98

Спортинг Х

55

14

Дмитрий Хохлов

1999/00-2002/03

Реал Сосьедад

111

14

Игорь Корнеев

1991/92-1992/93, 1994/95

Эспаньол, Барселона

58

13

Денис Черышев

2013/14-н.в.

Севилья, Вильярреал, Валенсия, Реал

105

12

Александр Кержаков

2006/07-2007/08

Севилья

26

8

Ильшат Файзулин

1995/96-1996/97

Расинг

54

8

Виктор Онопко

1995/96-2000/01, 2002/03

Овьедо, Райо Вальекано

214

7

Владислав Радимов

1996/97-1999/00

Сарагоса

63

5

Игорь Добровольский

1990/91, 1994/95

Кастельон, Атлетико

33

4

Дмитрий Кузнецов

1991/92-1992/93, 1994/95

Эспаньол

48

4

Юрий Никифоров

1996/97-1997/98

Спортинг Х

65

2

Федор Смолов

2019/20

Сельта

3

1

Алексей Косолапов

1997/98

Спортинг Х

6

1

Сергей Шустиков

1996/97, 1998/99-1999/00

Расинг

46

1

Андрей Мох

1991/92-1992/93, 1996/97

Эспаньол, Эркулес

73

1

Смолов также стал девятым российским футболистом, которому удалось поразить ворота «Реала» в чемпионате Испании. Главным специалистом по «Королевскому клубу» остается Александр Мостовой. Экс-капитан «Сельты» в 14 играх огорчил мадридцев четыре раза.

Российские футболисты, забивавшие «Реалу» в чемпионате Испании

Игрок

Клубы

Матчи против Реала

Голы

Александр Мостовой

Сельта

14

4

Владимир Бесчастных

Расинг

9

3

Дмитрий Радченко

Расинг, Депортиво, Райо Вальекано

6

2

Дмитрий Хохлов

Реал Сосьедад

6

2

Дмитрий Попов

Расинг, Компостела

7

2

Валерий Карпин

Валенсия, Реал Сосьедад

20

2

Федор Смолов

Сельта

1

1

Игорь Корнеев

Эспаньол

2

1

Дмитрий Черышев

Спортинг Х

3

1

Федор стал первым игроком из России после Александра Мостового, огорчившим «Реал» на его поле в ла лиге. Всего же на домашнем стадионе мадридцев отличались 17 отечественных футболистов. В двух матчах это удавалось сделать Дмитрию Радченко и Владимиру Бесчастных, а первый точный удар на «Сантьяго Бернабеу» записал на свой счет полузащитник одесского «Черноморца» Александр Багапов.

Все наши, забивавшие на «Сантьяго Бернабеу»

Дата

Команда

Турнир

Автор гола

Голы

Счет

23.10.1985

Черноморец Од

Кубок УЕФА

Александр Багапов

6' (1:1)

1:2

09.02.1991

Валенсия

Кубок Испании

Олег Саленко

27' (1:1), 55' (1:2)

1:2

20.03.1991

Спартак

Кубок чемпионов

Дмитрий Радченко

19' (1:1), 38' (2:1)

3:1

20.03.1991

Спартак

Кубок чемпионов

Валерий Шмаров

63' (3:1)

3:1

21.10.1992

Торпедо

Кубок УЕФА

Сергей Шустиков

36' (1:3)

2:5

21.10.1992

Торпедо

Кубок УЕФА

Геннадий Гришин

39' (2:3)

2:5

08.11.1992

Эспаньол

Чемпионат Испании

Игорь Корнеев

32' (1:0)

1:3

06.10.1993

Расинг

Чемпионат Испании

Дмитрий Радченко

39' (1:0)

1:2

09.10.1994

Расинг

Чемпионат Испании

Дмитрий Попов

61' (1:2)

1:3

24.11.1996

Валенсия

Чемпионат Испании

Валерий Карпин

9' (1:0)

2:4

04.05.1997

Спортинг Х

Чемпионат Испании

Дмитрий Черышев

9' (1:0)

1:3

14.03.1998

Расинг

Чемпионат Испании

Владимир Бесчастных

81' (2:2)

2:2

09.12.1998

Спартак

Лига чемпионов

Дмитрий Хлестов

89' (1:2)

1:2

25.10.1998

Расинг

Чемпионат Испании

Владимир Бесчастных

89' (2:2)

2:2

15.12.2001

Реал Сосьедад

Чемпионат Испании

Дмитрий Хохлов

38' (1:0)

1:3

31.05.2003

Сельта

Чемпионат Испании

Александр Мостовой

34' (1:0)

1:1

12.12.2018

ЦСКА

Лига чемпионов

Федор Чалов

37' (1:0)

3:0

12.12.2018

ЦСКА

Лига чемпионов

Георгий Щенников

43' (2:0)

2:0

16.02.2020

Сельта

Чемпионат Испании

Федор Смолов

7' (1:0)

2:2

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