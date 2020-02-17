Смолов — первый после Мостового
Открыв счет в матче против «Реала» (2:2), Федор Смолов забил свой первый гол в составе «Сельты». Нападающий стал 22-м российским футболистом, которому удалось отличиться в чемпионате Испании. Лучший бомбардир среди наших соотечественников — Валерий Карпин, отметившийся 68 голами в 384 играх.
Российские футболисты, забивавшие в чемпионате Испании
|
Игрок
|
Сезоны
|
Клубы
|
Игры
|
Голы
|
Валерий Карпин
|
1994/95-2004/05
|
Реал Сосьедад, Валенсия, Сельта
|
384
|
68
|
Александр Мостовой
|
1996/97-2003/04
|
Сельта
|
235
|
55
|
Олег Саленко
|
1992/93-1994/95
|
Логроньес, Валенсия
|
72
|
30
|
Владимир Бесчастных
|
1996/97-2000/01
|
Расинг
|
141
|
28
|
Дмитрий Радченко
|
1993/94-1997/98
|
Расинг, Депортиво, Райо Вальекано, Мерида
|
141
|
27
|
Дмитрий Попов
|
1993/94-1997/98
|
Расинг, Компостела
|
153
|
25
|
Игорь Ледяхов
|
1994/95-1997/98
|
Спортинг Х
|
106
|
17
|
Дмитрий Черышев
|
1996/97-1997/98
|
Спортинг Х
|
55
|
14
|
Дмитрий Хохлов
|
1999/00-2002/03
|
Реал Сосьедад
|
111
|
14
|
Игорь Корнеев
|
1991/92-1992/93, 1994/95
|
Эспаньол, Барселона
|
58
|
13
|
Денис Черышев
|
2013/14-н.в.
|
Севилья, Вильярреал, Валенсия, Реал
|
105
|
12
|
Александр Кержаков
|
2006/07-2007/08
|
Севилья
|
26
|
8
|
Ильшат Файзулин
|
1995/96-1996/97
|
Расинг
|
54
|
8
|
Виктор Онопко
|
1995/96-2000/01, 2002/03
|
Овьедо, Райо Вальекано
|
214
|
7
|
Владислав Радимов
|
1996/97-1999/00
|
Сарагоса
|
63
|
5
|
Игорь Добровольский
|
1990/91, 1994/95
|
Кастельон, Атлетико
|
33
|
4
|
Дмитрий Кузнецов
|
1991/92-1992/93, 1994/95
|
Эспаньол
|
48
|
4
|
Юрий Никифоров
|
1996/97-1997/98
|
Спортинг Х
|
65
|
2
|
Федор Смолов
|
2019/20
|
Сельта
|
3
|
1
|
Алексей Косолапов
|
1997/98
|
Спортинг Х
|
6
|
1
|
Сергей Шустиков
|
1996/97, 1998/99-1999/00
|
Расинг
|
46
|
1
|
Андрей Мох
|
1991/92-1992/93, 1996/97
|
Эспаньол, Эркулес
|
73
|
1
Смолов также стал девятым российским футболистом, которому удалось поразить ворота «Реала» в чемпионате Испании. Главным специалистом по «Королевскому клубу» остается Александр Мостовой. Экс-капитан «Сельты» в 14 играх огорчил мадридцев четыре раза.
Российские футболисты, забивавшие «Реалу» в чемпионате Испании
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи против Реала
|
Голы
|
Александр Мостовой
|
Сельта
|
14
|
4
|
Владимир Бесчастных
|
Расинг
|
9
|
3
|
Дмитрий Радченко
|
Расинг, Депортиво, Райо Вальекано
|
6
|
2
|
Дмитрий Хохлов
|
Реал Сосьедад
|
6
|
2
|
Дмитрий Попов
|
Расинг, Компостела
|
7
|
2
|
Валерий Карпин
|
Валенсия, Реал Сосьедад
|
20
|
2
|
Федор Смолов
|
Сельта
|
1
|
1
|
Игорь Корнеев
|
Эспаньол
|
2
|
1
|
Дмитрий Черышев
|
Спортинг Х
|
3
|
1
Федор стал первым игроком из России после Александра Мостового, огорчившим «Реал» на его поле в ла лиге. Всего же на домашнем стадионе мадридцев отличались 17 отечественных футболистов. В двух матчах это удавалось сделать Дмитрию Радченко и Владимиру Бесчастных, а первый точный удар на «Сантьяго Бернабеу» записал на свой счет полузащитник одесского «Черноморца» Александр Багапов.
Все наши, забивавшие на «Сантьяго Бернабеу»
|
Дата
|
Команда
|
Турнир
|
Автор гола
|
Голы
|
Счет
|
23.10.1985
|
Черноморец Од
|
Кубок УЕФА
|
Александр Багапов
|
6' (1:1)
|
1:2
|
09.02.1991
|
Валенсия
|
Кубок Испании
|
Олег Саленко
|
27' (1:1), 55' (1:2)
|
1:2
|
20.03.1991
|
Спартак
|
Кубок чемпионов
|
Дмитрий Радченко
|
19' (1:1), 38' (2:1)
|
3:1
|
20.03.1991
|
Спартак
|
Кубок чемпионов
|
Валерий Шмаров
|
63' (3:1)
|
3:1
|
21.10.1992
|
Торпедо
|
Кубок УЕФА
|
Сергей Шустиков
|
36' (1:3)
|
2:5
|
21.10.1992
|
Торпедо
|
Кубок УЕФА
|
Геннадий Гришин
|
39' (2:3)
|
2:5
|
08.11.1992
|
Эспаньол
|
Чемпионат Испании
|
Игорь Корнеев
|
32' (1:0)
|
1:3
|
06.10.1993
|
Расинг
|
Чемпионат Испании
|
Дмитрий Радченко
|
39' (1:0)
|
1:2
|
09.10.1994
|
Расинг
|
Чемпионат Испании
|
Дмитрий Попов
|
61' (1:2)
|
1:3
|
24.11.1996
|
Валенсия
|
Чемпионат Испании
|
Валерий Карпин
|
9' (1:0)
|
2:4
|
04.05.1997
|
Спортинг Х
|
Чемпионат Испании
|
Дмитрий Черышев
|
9' (1:0)
|
1:3
|
14.03.1998
|
Расинг
|
Чемпионат Испании
|
Владимир Бесчастных
|
81' (2:2)
|
2:2
|
09.12.1998
|
Спартак
|
Лига чемпионов
|
Дмитрий Хлестов
|
89' (1:2)
|
1:2
|
25.10.1998
|
Расинг
|
Чемпионат Испании
|
Владимир Бесчастных
|
89' (2:2)
|
2:2
|
15.12.2001
|
Реал Сосьедад
|
Чемпионат Испании
|
Дмитрий Хохлов
|
38' (1:0)
|
1:3
|
31.05.2003
|
Сельта
|
Чемпионат Испании
|
Александр Мостовой
|
34' (1:0)
|
1:1
|
12.12.2018
|
ЦСКА
|
Лига чемпионов
|
Федор Чалов
|
37' (1:0)
|
3:0
|
12.12.2018
|
ЦСКА
|
Лига чемпионов
|
Георгий Щенников
|
43' (2:0)
|
2:0
|
16.02.2020
|
Сельта
|
Чемпионат Испании
|
Федор Смолов
|
7' (1:0)
|
2:2