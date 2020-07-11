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Смолов остался в запасе «Сельты» на матч против «Осасуны»

11 июля 2020, 16:55
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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Стал известен стартовый состав «Сельты» на матч 36-го тура чемпионата Испании против «Осасуны», сообщает пресс-служба команды из Виго. Встреча начнется в 18.00 (мск).

Российский форвард Федор Смолов остался в запасе «Сельты» на игру с «Осасуной».

Стартовый состав «Сельты»: Вильяр — Уго Мальо, Айду, Араухо, Саенс, Оласа — Йокушлу, Бельтран, Рафинья — Санти Мина, Аспас.

«Сельта» с 36 очками занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» — 45 баллов и 11-я строчка.

Осасуна — Сельта

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