Смолов остался в запасе «Сельты» на матч против «Мальорки»

Стал известен стартовый состав «Сельты» на матч 33-го тура чемпионата Испании против «Мальорки», сообщает пресс-служба клуба из Виго. Встреча начнется в 20.30 (мск).

Российский форвард Федор Смолов остался в запасе «Сельты» на игру против «Мальорки».

Стартовый состав «Сельты»: Бланко — Васкес, Мурильо, Араухо, Оласа — Брадарич, Йокушлу, Денис Суарес, Рафинья — Санти Мина, Аспас.

«Сельта» с 34 очками занимает 17-е место в турнирной таблице ла лиги. «Мальорка» — 26 баллов и 18-я строчка.