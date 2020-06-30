Смолов остался в запасе «Сельты» на матч против «Мальорки»
30 июня 2020, 19:35
Стал известен стартовый состав «Сельты» на матч 33-го тура чемпионата Испании против «Мальорки», сообщает пресс-служба клуба из Виго. Встреча начнется в 20.30 (мск).
Российский форвард Федор Смолов остался в запасе «Сельты» на игру против «Мальорки».
Стартовый состав «Сельты»: Бланко — Васкес, Мурильо, Араухо, Оласа — Брадарич, Йокушлу, Денис Суарес, Рафинья — Санти Мина, Аспас.
«Сельта» с 34 очками занимает 17-е место в турнирной таблице ла лиги. «Мальорка» — 26 баллов и 18-я строчка.
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