Смолов обратился к фанатам «Сельты»
22:21
Нападающий Федор Смолов, перешедший из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды, записал видеообращение к болельщикам испанского клуба на английском языке.
— Всем привет, меня зовут Федор Смолов и я рад присоединиться к «Сельте», — сказал Смолов. — Я сделаю все от себя зависящее, чтобы вы по-настоящему наслаждались. С наилучшими пожеланиями из России.
29-летний футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локомотив» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.
SOUND ON ? #BenvidoSmolov pic.twitter.com/BdMOzcbS2O— RC Celta (@RCCelta) January 31, 2020
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