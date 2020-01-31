Смолов обратился к фанатам «Сельты»

Нападающий Федор Смолов, перешедший из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды, записал видеообращение к болельщикам испанского клуба на английском языке.

— Всем привет, меня зовут Федор Смолов и я рад присоединиться к «Сельте», — сказал Смолов. — Я сделаю все от себя зависящее, чтобы вы по-настоящему наслаждались. С наилучшими пожеланиями из России.

29-летний футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года. В этом сезоне Смолов провел за «Локомотив» 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.