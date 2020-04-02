Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о том, как принимал решение о переходе в испанскую команду на правах аренды из «Локомотива», а также о процессе адаптации в другой стране.

— Я был очень взволнован и в то же время сильно переживал, — сказал в ролике на YouTube канале «Сельты» Смолов. — Я понимал, что мне нужно очень быстро принять решение и дать ответ. Меня очень обрадовало предложение от «Сельты», думать долго не пришлось, сразу сказал «да». Ни на секунду не думал, что принял неправильное решение. Если честно, думал, что закончу сезон в «Локомотиве», а летом уже подумаю о будущем, но, как я уже говорил, зимой все произошло очень быстро. Адаптация прошла очень легко и быстро, даже не ожидал, что так получится. Хочу поблагодарить партнеров по команде, клуб и болельщиков. Мне здесь все очень помогают. Все очень добрые, всегда со мной на контакте, спрашивают, нужно ли мне что-то. В городе мне тоже нравится. Мне нравится местный климат, тут тихо, прекрасная архитектура. Люблю гулять по Сельте.