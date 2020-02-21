Ла лига опубликовала коллаж с нападающим «Сельты» Федором Смоловым и бывшими игроками команды Валерием Карпиным и Александром Мостовым. Форвард сборной России присоединился к клубу из Виго в феврале, на данный момент провел три матча и отметился голом в выездной игре с «Реалом» (2:2).

«Смолов — новый царь «Сельты»!» — говорится в описании коллажа.

В комментариях под постом отметился и президент ла лиги Хавьер Тебас, написавший по-русски: «Футбольные легенды!».

Прозвище «Царь» носил в «Сельте» Александр Мостовой, который защищал ее цвета с 1996 по 2004 год и носил капитанскую повязку. Карпин выступал за «Сельту» с 1997 по 2002 год.