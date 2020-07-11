Смолов не сыграет в матче с «Осасуной»
11 июля 2020, 18:05
Пресс-служба «Сельты» сообщает, что российский нападающий Федор Смолов не сыграет в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».
Ранее стало известно, что 30-летний Смолов попал в запас команды из Виго на игру с «Осасуной». Место форварда займет нападающий Пионе Систо.
«Сельта» с 36 очками занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» — 45 баллов и 11-я строчка.
На счету Смолова 14 матчей за «Сельту» и два гола в чемпионате Испании.
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