Смолов не сыграет в матче с «Осасуной»

Пресс-служба «Сельты» сообщает, что российский нападающий Федор Смолов не сыграет в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».

Ранее стало известно, что 30-летний Смолов попал в запас команды из Виго на игру с «Осасуной». Место форварда займет нападающий Пионе Систо.

«Сельта» с 36 очками занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» — 45 баллов и 11-я строчка.

На счету Смолова 14 матчей за «Сельту» и два гола в чемпионате Испании.