Смолов не нарушал запрет Росавиации на полеты в РФ

«СЭ» стали известны некоторые подробности возвращения 30-летнего нападающего «Сельты» Федора Смолова в Россию.

Из Испании форвард перелетел в одну из сопредельных с РФ стран, из аэропорта игрок добрался до границы на автомобиле. Футболист пересек ее с соблюдением всех необходимых формальностей. Когда они были пройдены, наш легионер на машине отправился в Москву.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 6 матчах «Сельты» и забил один гол. (Вячеслав Короткин)

Смолов без разрешения покинул Испанию во время карантина. Игрок улетел в Россию // Смолов согласовал отъезд с «Сельтой»