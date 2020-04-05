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Смолов не нарушал запрет Росавиации на полеты в РФ

19:35
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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«СЭ» стали известны некоторые подробности возвращения 30-летнего нападающего «Сельты» Федора Смолова в Россию.

Из Испании форвард перелетел в одну из сопредельных с РФ стран, из аэропорта игрок добрался до границы на автомобиле. Футболист пересек ее с соблюдением всех необходимых формальностей. Когда они были пройдены, наш легионер на машине отправился в Москву.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 6 матчах «Сельты» и забил один гол. (Вячеслав Короткин)

Смолов без разрешения покинул Испанию во время карантина. Игрок улетел в Россию // Смолов согласовал отъезд с «Сельтой»

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